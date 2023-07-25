Около 200 человек работают на новом асфальтобетонном заводе в Томске

Фото: Администрация Томской области

В Томске начал работу новый асфальтобетонный завод на Кузовлевском тракте. На предприятии работают уже около 200 человек, сообщили в администрации региона.

Владельцем нового завода является ООО «Торговый дом ТСС». Компания выполняет полный комплекс дорожно-строительных и ремонтных работ. Предприятие ввели в эксплуатацию в начале июля, там работают уже около 200 человек.

«Новый завод использует технологию мягкого косвенного нагрева битума, что исключает возможность выгорания асфальтенов и замедляет процесс технологического старения битума. Как следствие – повышается срок использования дорожного полотна», — говорится в сообщении.

Новый завод рассматривается как базовое звено для строительства дополнительных производств в сфере дорожного строительства с общим объемом инвестиций 1,3 миллиарда рублей.

Работу асфальтобетонного завода проверили губернатор Томской области Владимир Мазур, заместители губернатора Василий Потёмкин и Николай Руппель, и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.