В Томске пройдет арт-консервация исторического дома на улице Советской

Фото: Дума города Томска

В Томске 5 августа пройдет арт-консервация дома на улице Совесткой, 106. Мероприятие состоится в 16:00. Акцию организовывают волонтеры «Том Сойер Фест». Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

«Волонтеры «Том Сойер Фест» проведут арт-консервацию: по трафаретам, подготовленным художником Иваном Шишкиным нанесут рисунок на заколоченные окна дома. Иллюстрации посвящены известным историческим личностям города и выполнены в лубочном стиле», — говорится в сообщении.

Арт-консервацию проводят для привлечения внимания инвесторов к домам. После арт-консерваций три дома восстанавливаются по программе «Дом за рубль».

Исторический дом на улице Совесткой, 106 был построен в 1894 году. Здесь находилась церковь при Томском военном лазарете, куда ходили пациенты. Позже здание превратили в жилой дом, который со временем стал аварийным.