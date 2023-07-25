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НовостиОбщество25 июля 2023 7:55

В Томске завершился ремонт дорог на улице Клюева и Киевской

За сутки было уложено 4640 квадратных метров
Алёна Мищенко
Готовность ремонта дорог в Томске оценили в 70%

Готовность ремонта дорог в Томске оценили в 70%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Готовность ремонта дорог в Томске оценили в 70%. В настоящее время рабочие завершили ремонт на улицах Клюева и Киевской, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Готовность дорожного полотна на магистралях, где идет ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», составляет 70%», — говорится в сообщении.

В настоящее время ремонт дорог завершен на улицах Клюева и Киевской, а также на участке трассы Томск — Мариинск. Также специалисты приступили к приемке работ по дороге Томск — Мариинск. Позже начнется приемка других завершенных объектов.

За прошедший день рабочие обустраивали выравнивающий слой на улице Красноармейской. За сутки было уложено 4640 квадратных метров.

Напомним, в этом году в Томске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать семь участков дорог общей площадью 153 тысячи квадратных метров. На все работы будет предусмотрено почти 900 млн рублей, из них более 300 млн из городского бюджета, оставшаяся часть из областного.