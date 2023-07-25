Путин присвоил почетное звание ветеринару из Томской области

Фото: администрация Томской области

Президент России Владимир Путин присвоил звание «заслуженный ветеринарный врач РФ» главному ветврачу Межениновской птицефабрики Алле Куликовой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Ветеринарный врач удостоена госнаградой за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю работу.

Алла Куликова более 37 лет проработала ветеринарным врачом, из которых 31 год — на Межениновской птицефабрике. Более 20 лет она контролирует там безопасность сырья, соблюдение ветеринарно-санитарных норм и технологических требований на производстве, обеспечение эпизоотического благополучия.

Ветврач постоянно повышает профессионализм, участвует в российских и международных семинарах, ветеринарных конгрессах.

Своими знания Алла Куликова делится с молодыми специалистами и со студентами Томского сельскохозяйственного института, которые проходят производственную практику на птицефабрике.