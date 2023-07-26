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НовостиОбщество26 июля 2023 2:00

Жителям Томска рассказали, как вычислить гепатит на ранних стадиях без теста

Специалист перечислил симптомы
Ксения Высотина

Фото: Алиса ТИТКО

Врач по медицинской профилактике томского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Чемерской рассказал томичам о том, как на ранних стадиях по симптомам можно вычислить гепатит.

"Симптомы при вирусных гепатитах примерно одинаковы. Это повышение температуры, общее недомогание, слабость, чувство дискомфорта в правом подреберье. Может быть желтуха, возможно потемнение мочи", - говорит врач.

Также эксперт отметил, что эти симптомы проявляются не всегда. Иногда гепатиты, как выразился врач, могут протекать стёрто, без внешних проявлений.