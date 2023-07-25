В Томской области рассмотрят уголовно дело о коммерческом подкупе

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В Томской области направили уголовное дело о коммерческом подкупе в суд. На протяжении нескольких лет одна из фирм обеспечивалась победа в конкурсах на строительство и обслуживание систем безопасности, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"Следственными органами СУК СК России по Томкой области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Стрежевой в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в период с марта 2017 года по сентябрь 2021 года получил более 300 тыс. руб. от представителя строительной компании в качестве коммерческого подкупа за лоббирование интересов этой фирмы.

На данном этапе расследование уголовного дела завершилось и оно передано в суд на рассмотрение.