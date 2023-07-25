В Томске хотят увеличить переработку отходов

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В Томске планируется увеличить переработку отходов. Уточняется, что к 2024 году в городе будет построен комплекс по переработке отходов под названием «Сибирь».

Как рассказали в администрации Томской области, ввод комплекса «Сибирь» в эксплуатацию позволит обрабатывать ежегодно 230 тысяч тонн ТКО.

"Более 50% полезного материала, полученного в результате переработки, будет отправлено на перерабатывающие заводы в России, а около 40% будет использовано для производства технического грунта. Комплекс «Сибирь» будет выполнять предварительную обработку ТКО, делая отходы экологически безопасными как для переработки, так и для передачи на полигон", - отмечает главный инженер ООО «Томская региональная концессионная компания» Константин Соболевский.

Администрация добавляет, что комплекс «Сибирь» будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое автоматически распознает и выбирает полезные фракции, такие как стекло, картон, бумага, полиэтилен, ПЭТ, черные и цветные металлы. Это вторсырье будет направляться на российские перерабатывающие заводы.