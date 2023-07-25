Еще в более 100 домов Томска вернется горячая вода 25 июля

Фото: Наталья Качановская

В Томске в более 100 домов вернется горячая вода. Компания «ТомскРТС» завершила плановый ремонт тепломагистрали №№ 3 и 7, ТИСИ и сетей от котельной в микрорайоне Сосновый бор, сообщает администрация города.

«Горячая вода вернется в более чем 100 домов по улицам Партизанской, Яковлева, Больничной, Ачинской, Белозерской, Кулагина, Елизаровых, Салтыкова-Щедрина, пр. Фрунзе и других», — говорится в сообщении.

В ходе работ данных на теплосетях выявили более 100 дефектов. Повреждения устранили и подготовили участки к отопительному периоду.

Горячая вода вернется в дома томичей при условии, что управляющие компании успели завершить работы по подготовке внутридомового оборудования к отопительному периоду.

«При наличии локальных дефектов на подводящих теплотрассах к отдельным домам, ресурс будет подан сразу после их устранения. Сроки завершения ремонтных работ жители могут уточнить в своих управляющих организациях», — уточнили в мэрии.

На сегодняшний день в ремонт выведены 517 километров теплосетей в двухтрубном исполнении. Это составляет 84% от общей протяженности. С начала гидравлических испытаний на теплотрассах выявили более 1000 дефектов, большинство из них были устранены.