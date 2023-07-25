В Томске убрали временный светофор на пересечении Иркутского тракта и Мичурина

В Томске убрали временный светофор Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске на пересечении улицы Иркутский тракт и улицы Мичурина убрали временный светофор. Его устанавливали на время перекрытия улицы Рабочей. Об этом сообщили в мэрии.

«Специалисты «Центра организации дорожного движения» убрали временный светофорный объект, который ранее был установлен на пересечении Иркутского тракта и ул. Мичурина», — говорится в сообщении.

Ранее этот светофор был установлен на время перекрытия улицы Рабочей. Это было сделано для обеспечения безопасности для автомобильного транспорта из-за интенсивного движения на данном участке.

В настоящее время работа ресурсников завершена, светофоров на этом участке достаточно.