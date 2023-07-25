Томские спортсмены взяли золото и серебро первенства России по легкой атлетике

Фото: администрация Томской области

Спортсмены из Томской области завоевали золото и серебро на первенстве России по легкой атлетике, которое проходило в Казани с 21 по 23 июля. Учатие в соревнованиях приняли около 800 спортсменов со всей страны в возрасте до 20 лет, сообщили в администрации региона.

Лучшей среди юниоров в беге на 800 метров стала спортсменка северской спортивной школы «Лидер» Екатерина Шмарина. Серебро в тройном прыжке завоевала Елизавета Пфаргер. Девушка представляет спортшколу № 1 и ТПУ.

«Ещё одну серебряную медаль в копилку томской сборной принесли спортсменки в эстафете 4х400 метров. Второе место и новый рекорд Томской области (результат 3.45.62 секунды) — на счету Анастасии Ремезовой, Екатерины Шмариной, Ярославы Каток и Ксении Фадеевой (СШ «Лидер», СШ № 1)», — рассказали в администрации.

В те же дни в Москве проходил 15-й этап серии профессиональных стартов «Королева российского спорта» — «Путь к Олимпу». Участие в соревнованиях приняли легкоатлеты из России и Республики Беларусь.

Воспитанник томской спортивной школы олимпийского резерва и спортшколы № 1 Владимир Соколенко занял шестое место с результатов — 1.48.63 секунды. Также он выполнил норматив мастера спорта России.