В колледжах Томска начались проверки перед началом учебного года

В томских колледжах начались проверки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В колледжах и техникумах Томской области начались проверки готовности учреждений к новому учебному году. Специалисты проверят доступность для маломобильных студентов, пожарную и антитеррористическую безопасность, сообщили в администрации региона.

«До 15 августа специалисты регионального департамента профессионального образования совместно с представителями МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардии проверят 23 образовательных организации и девять их филиалов», — говорится в сообщении.

Специалисты проверят 50 учебных и 27 лабораторных корпусов, а также 33 общежития.

Проверки пройдут в Томске, Северске, Стрежевом, а также в Асиновском, Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Шегарском и Чаинском районах.

Внимание уделят обеспечению доступной среды для маломобильных групп, антитеррористической и пожарной безопасности, их материально-технической базе, санитарным нормам, питанию и медицинскому обслуживанию.