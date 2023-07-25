Жителям Томска рассказали, как через воду можно заразиться гепатитом

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В Томске врач по медицинской профилактике томского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Чемерской рассказал, как через воду можно заразиться гепатитом.

"Вообще, гепатит - это воспаление печени, причины могут быть разные. Может быть алкогольный гепатит, лечение которого заключается в отказе от алкоголя. Но заразными являются вирусные гепатиты, их 5: А, В, С, D, Е. Пути передачи несколько разные, течение и последствия также разные", - комментирует специалист.

Эксперт отмечает, что заразиться вирусным гепатитом можно при контакте с больным человеком, другие способы заражения - грязные руки, пища, плохая вода. Всё вышеописанное попадает под определение - фекально-оральный путь передачи.

А вот группой B,C и D можно заразиться через контакт с кровью инфицированного человека, через контакт с медицинским или косметологическим инструментарием.