Жителям Томска напомнили об опасности купания в Белом озере

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Вода в Белом озере не соответствует санитарным нормам, поэтому купаться в водоеме запрещено. Об этом жителям Томска напомнила пресс-служба мэрии.

Представители администрации уточнили, что озеро в Октябрьском районе города не предназначено для пляжного отдыха.

«В этом водоеме нельзя купаться, мыть руки, брать воду для питья – об этом гласят информационные таблички. Очень надеемся на ответственность томичей, которые не будут нарушать запреты», - сказал заместитель главы администрации Октябрьского района Антон Кравцов.

Уточняется, что томичи и гости областного центра могут купаться в разрешенных местах, отдыхая на оборудованных пляжах. Для такого времяпрепровождения, в частности, подходит Семейкин остров. На нем предусмотрены лежаки для бесплатного пользования. По выходным на пляже проходят спортивные и культурные мероприятия.