Мэра Колпашева осудят за покупку непроверенного жилья для сирот

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Уголовное дело в отношении главы администрации Колпашевского городского поселения направили в суд. Мэра обвинили о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета.

По данным следствия, глава администрации в 2016 и 2017 годы заключил от имени муниципального образования «Колпашевское городское поселение» контракты на покупку 11 квартир. Они предназначались для проживания сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

«Заведомо зная, что осмотр приобретенного жилья на предмет пригодности его для проживания не было произведен, он подписал акты приема-сдачи жилых помещений, содержащие недостоверные сведения об их удовлетворительном состоянии», - говорится в сообщении ведомства.

С 11 жителями Томской области заключили договоры найма жилого помещения. Люди въехали в квартиры, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к помещениям для проживания.

Материалы расследованного уголовного дела, заведенного по статье 285 УК РФ, направили в суд.