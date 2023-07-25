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НовостиОбщество25 июля 2023 1:00

Пропавшего жителя Томска ищут волонтеры отряда "ЛизаАлерт"

Мужчина уехал на самокате и не вернулся
Ксения Высотина

В Томске волонтеры ищут 39-летнего местного жителя. Семен Демин уехал на самокате 24 июля и не вернулся, сообщает telegram-канал "ЛизаАлерт".

Приметы пропавшего: рост 175, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

В день исчезновения Семен Демин был одет в зеленую камуфляжную куртку, синие спортивные штаны, синие галоши и зеленую камуфляжную кепку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.