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НовостиОбщество25 июля 2023 0:00

Грозы и дождь прогнозируются 25 июля в Томске

Температура составит до +27 градусов
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

В Томске сегодня, 25 июля, прогнозируется до +27 градусов. Также в городе пройдет гроза и кратковременные дожди, сообщает Томский ЦГМС.

Точнее синоптики передают облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшой, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем при грозе15-17м/с. Температура днем +25…+27 °С.

По Томской области местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, вечером возможен град, утром метами туман. Ветер южный 3-8 м/с, местами усиление до 13 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура днем +24…+29 °С, местами +18…+23С.