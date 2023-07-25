Грозы и дождь прогнозируются 25 июля в Томске

Фото: Анна Ковалёва

В Томске сегодня, 25 июля, прогнозируется до +27 градусов. Также в городе пройдет гроза и кратковременные дожди, сообщает Томский ЦГМС.

Точнее синоптики передают облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшой, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем при грозе15-17м/с. Температура днем +25…+27 °С.

По Томской области местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, вечером возможен град, утром метами туман. Ветер южный 3-8 м/с, местами усиление до 13 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура днем +24…+29 °С, местами +18…+23С.