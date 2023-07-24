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НовостиОбщество24 июля 2023 12:45

В Томске досрочно открыли проезд по улице 1-я Рабочая

Дорогу должны были открыть только 31 июля
Алёна Мищенко
Фото: Администрация Томска

Фото: Администрация Томска

В Томске раньше срока открыли движение по улице 1-я Рабочая. Дорогу должны были открыть только 31 июля, сообщили в мэрии.

«Сегодня ресурсники открыли проезд по улице 1-я Рабочая. Это произошло на неделю раньше установленного срока», — говорится в сообщении.

Как сообщил и.о. заммэра Томска по благоустройству Николай Глебович, после завершения ремонта на сетях, ресурсники приступили к восстановлению асфальта и открыли проезд в кратчайшие сроки.

Напомним, на время проведения «Томскводоканалом» работ по замене водовода по улице 1-я Рабочая на участке от 1-я Рабочая, 2б до 1-я Рабочая, 6 с 10 июля до 31 июля планировали закрывать движение общественного транспорта.