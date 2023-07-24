Боле 92 млн рублей получит Стрежевой на благоустройство парка

Фото: администрация Томской области

Стрежевой получит 92,1 млн рублей на благоустройства парка «Сердце Нефтеграда». Проект победил на VIII всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города», сообщили в администрации региона.

«В этом году Томская область подавала заявку по благоустройству городского парка Стрежевого под названием «Сердце Нефтеграда. Все в парк!». Проект стал логическим продолжением заявки-победителя 2022 года», — говорится в сообщении.

Проект позволит сделать в Стрежевом интерактивную зону «Зеленый коридор», смотровую площадку лыжероллерную трассу, игровой комплекс «Тропа для нефтеразведки», дорожки и освещение. При этом внимание уделят разведению потоков на лесных тропах спортсменов и прогуливающихся.

Крупным объектом в парке станет павильон «Баржа», прообразом которого являются первые баржи, которые привозили материалы для строительства города. Из крыши павильона сделают обзорную площадку на реку Пасол, а под ней разместят кафе.

В этом году на конкурс было подано 496 заявок. Победу одержали 195 проектов.