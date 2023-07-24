Все больше россиян стали чаще оплачивать сотовую связь через голосового ассистента

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По данным исследования банка ВТБ, за половину июля пользователи банковских услуг совершили в три раза больше операций по оплате сотовой связи с помощью ассистента, чем они провели в течение всего предыдущего месяца. Всего за первое полугодие проведено более 10 тысяч операций с помощью голосового ассистента в ВТБ Онлайн, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их объем вырос на четверть и превысил 100 млн рублей. В тройку наиболее востребованных опций у пользователей вошли переводы через СБП, оплата сотового телефона и переводы между своими счетами.

«Интерес пользователей к голосовому ассистенту активно растет. Сегодня ежемесячная аудитория голосового ассистента превышает 120 тысяч уникальных пользователей, с начала года она выросла почти в 1,5 раза, что свидетельствует о растущем доверии к голосовому каналу и повышении количества операций. Голосовой ассистент обеспечивает безопасность и удобство при проведении операций. Банк активно работает над улучшением качества обслуживания и удобством проведения операций с помощью голоса. Это позволяет пользователям быстро и комфортно выполнять свои финансовые задачи», — отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания – вице-президент ВТБ.