В Томске ищут пропавшего 18-летнего парня

Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

В Томске волонтеры разыскивают 18-летнего Илью Астраханцева, который 23 июля ушел в неизвестном направлении и не вернулся домой, сообщается в телеграм-канале «Лиза Алерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Астраханцев Илья Николаевич, 18 лет (2005 год рождения) 23 июля 2023 года ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Ростом парень 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. В момент пропажи был одет в черные шорты до колен, черные тканевые кроссовки.

Волонтеры сообщают, что 23 июля с 16:30 начнет работу штаб по поиску молодого человека. Он откроется по переулку Тургенева 4.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.