В районных больницах Томской области откроют кабинеты психологической помощи

В Томской области станет больше кабинетов с психологами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области работают психотерапевтические кабинеты и кабинеты медико-психологической помощи в диспансерных отделениях Томской клинической психиатрической больницы. Также скоро они появятся в районных больницах, сообщили в администрации региона.

Получить бесплатную помощь психолога и психотерапевта можно по полису ОМС. Взрослые томичи могут обратиться в отделение по улице Яковлева, 65, а дети по улице Северный городок, 52.

Жители региона могут обратиться в эти кабинеты без направления из поликлиники по месту жительства или прикрепления.

Кабинеты психологической помощи также планируют открыть на базе многопрофильных медучреждений. В ближайшее время кабинеты психологов появятся в районных больницах региона. Сейчас подбираются кадры и оснащаются кабинеты. Сеть больниц с психологической помощью расширится в Томской области.

Записаться на приём можно по телефону 8 (3822) 469-731 (взрослые), 469-127 (дети), а также в регистратуре диспансерных отделений Томской клинической психиатрической больницы.