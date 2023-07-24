Полиция проверит инцидент со стрельбой мальчика из окна многоэтажки в Томске

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В Томске полиция организовала проверку после публикации о том, как маленький мальчик стрелял по людям пульками. Выяснилось, что шестилетий мальчик использовал игрушечный автомат, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в районе Авангарда из окна многоэтажного дома маленький мальчик в маске человека-паука стрелял в прохожих из пневматического оружия. Ребенка на видео засняла местная жительница, которая в этом время гуляла с собакой.

«Выявлена публикация о том, что несовершеннолетний возможно стреляет, находясь на балконе жилого дома в Октябрьском районе города Томска. Сотрудниками полиции установлены участники произошедшего», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрелявшим оказался 6-летний ребенок. Он использовал игрушечный автомат. Пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.