В Северске молодой мужчина попал в ДТП на электросамокате

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Северске вчера, 23 июля, молодой мужчина попал в ДТП на электросамокате. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба УМВД.

"23 июля 2023 года около 18 часов 20 минут в районе дома № 45 по проспекту Коммунистическому произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Lend Cruser и электросамоката", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что движущееся по тротуару средство индивидуальной мобильности совершило столкновение с выезжающим с дворовой территории внедорожником.

В результате происшествия мужчина, 1994 года рождения, передвигающийся на электросамокате, с травмами доставлен в медицинское учреждение.