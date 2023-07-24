В Томске у пенсионерки мошенники украли более 800 тысяч рублей

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В Томске 68-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 800 тысяч рублей. Женщина взяла кредит и перевела деньги аферистам, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительной информации, женщине в мессенджере поступил звонок якобы от сотрудника Центрального банка, который сообщил, что неизвестные лица оформили на ее имя кредит. Аферист пояснил, что для того, чтобы его аннулировать, необходимо самостоятельно оформить новый на сумму 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что пенсионерка взяла в кредит более 200 тысяч, перевела все средства на указанный счет, однако злоумышленник пояснил, что этого недостаточно и женщина должна «пополнить свой кредитный потенциал». Тогда потерпевшая одолжила у своей сестры 300 тысяч рублей, взяла 100 тысяч собственных накоплений и перечислила злоумышленникам. После этого аферист потребовал оформить еще один кредит.

Пенсионерка обратилась в ближайшее отделение банка, сотрудники которого предупредили ее о различных мошеннических схемах. Однако женщина их не послушала, оформила кредит на сумму 150 тысяч рублей и перевела все средства на указанный номер счета.

Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.