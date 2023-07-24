Власти Томска проверили ход ремонта в местных школах

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске администрация проверила ход ремонта в местных школах. Все эти работы проводятся с целью обновления и улучшения условий обучения в школах города, сообщается в администрации.

Первым объектом, который проверила комиссия стала школа № 14, где в настоящее время проводятся земляные работы для устройства траншеи вдоль здания, а также гидроизоляция и теплоизоляция фундамента. Начаты работы по установке новых оконных блоков и утеплению отмостки. В планах также ремонт кровли, замена входных групп, лестниц, крылец, ремонт фасада и замена сетей связи.

Также администрация просмотрела ход ремонта в школе № 30, где продолжаются работы по устройству кровельной гидроизоляции, демонтажу отделочных слоев и установке крылец. Планируется полная замена окон и дверей, ремонт кровли, установка перегородок. После выполнения ремонта школа будет доступна для людей с ограниченными возможностями.

Более 30% работы выполнено в школе № 38, а в школе № 47 проходят демонтажные работы, и в дальнейшем будет произведено устройство нового перекрытия, ремонт крыши и фасада, а также замена инженерных систем.