Денис Иванов назначен директором Томского экономико-промышленного колледжа

Фото: Администрация Томской области

Денис Иванов назначен на должность директора Томского экономико-промышленного колледжа. Он приступил к работе с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк отметил, что основной задачей нового директора является развитие колледжа с учетом новых задач в области подготовки кадров для промышленных предприятий региона.

Денис Иванов родился в Кемеровской области. В соседнем регионе работал до марта 2023 года. Более 15 лет посвятил системе образования — прошел от педагога дополнительного образования, директора школ, руководителя центра и помощника проректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Также работал на промышленных предприятиях.