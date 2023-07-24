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НовостиОбщество24 июля 2023 7:04

Денис Иванов назначен директором Томского экономико-промышленного колледжа

Он приступил к работе с сегодняшнего дня
Алёна Мищенко
Фото: Администрация Томской области

Фото: Администрация Томской области

Денис Иванов назначен на должность директора Томского экономико-промышленного колледжа. Он приступил к работе с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк отметил, что основной задачей нового директора является развитие колледжа с учетом новых задач в области подготовки кадров для промышленных предприятий региона.

Денис Иванов родился в Кемеровской области. В соседнем регионе работал до марта 2023 года. Более 15 лет посвятил системе образования — прошел от педагога дополнительного образования, директора школ, руководителя центра и помощника проректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Также работал на промышленных предприятиях.