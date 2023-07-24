Томская область заняла 18 место в рейтинге регионов по численности среднего класса

В Томской области 12,8% семей относятся к среднему классу Фото: Анна Ковалёва

Томская область заняла 18 место в рейтинге регионов страны по численности среднего класса. Регион обогнал Кемеровскую, Новосибирскую и Московскую область. Рейтинг составили эксперты агентства «РИА Новости».

По данным аналитиков, в Томской области 12,8% семей относятся к среднему классу. Доля семей среднего класса от общероссийского количества составляет 0,9%.

Лидирующие позиции в рейтинге регионов по численности среднего класса заняли Ямало-Ненецкий автономномный округ и Чукотка. Наименьшая доля семей среднего класса зафиксирована в Калмыкии, Чечне и Ингушетии.

При составлении рейтинга аналитики основывались на наличии качественного образования, интеллектуального труда или предпринимательства, собственной недвижимости, высокого уровня текущего потребления и накопления.