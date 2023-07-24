Расширен список адресов, попадающих под отключения воды с 3 по 6 августа в Томске

В Томске расширили список адресов, попадающих под масштабное отключение воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске расширили список адресов, попадающих под масштабное отключение с 3 по 6 августа. Без холодной воды останутся в том числе многоквартирные дома и социальные объекты. Об этом сообщается на сайте «Томскводоканала».

Напомним, что холодную воду отключат с 23:30 3 августа до 12:00 6 августа в Октябрьском районе, части Ленинского района, в селе Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, поселке Сосновый бор, Спутник, Росинка и микрорайоне Академгородок. Это связано с ремонтными работами «Томскводоканала».

В понедельник, 24 июля, стало известно, что в список адресов, попадающих под отключения, добавили 18 адресов - многоквартирные дома и социальные учреждения. Новый список включает 165 страниц.

Ознакомиться с новым списком отключений можно по ссылке.

Также ранее сообщалось, что во время отключения воды планируется замена запорной арматуры диаметром 1200 мм, устранение утечек на водоводе первого подъема и переврезка реконструируемого участка водовода.

По вопросам отключения воды можно обращаться круглосуточно по многоканальным телефонам оперативно-дежурной службы Томска (005) и единой диспетчерской службы «Томскводоканала» 90-50-90.