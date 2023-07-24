Названы самые престижные профессии в Томской области

Томичи назвали самые престижные профессии Фото: Мария ЛЕНЦ

Топ наиболее престижных профессий в Томской области в 2023 году возглавляет работа программиста, а также топ-менеджера, выяснили аналитики сервиса HeadHunter.

Томичи считают статусными профессии IT-специалистов, топ-менеджеров, предпринимателей, инженеров, врачей, финансовых директоров и аналитиков.

А вот профессия госслужащего оказалась в топе-10 двух сразу рейтингов – престижных и непрестижных профессий – 7% опрошенных считают ее почетной, а 6% томичей оценили ее как низкую по статусу.

Наименее престижными занятиями томичи считают работу уборщика, дворника и разнорабочего. Также в это список вошли оператор call-центра, охранник, грузчик, ассенизатор, курьер и продавец.

По данным аналитиков, престиж профессии для многих определяется по величине зарплаты, а также по уважению в обществе и пользе.