В Томске на улице К. Ильмера появился пандус для маломобильных людей

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На улице Карла Ильмера в Томске появился пандус для маломобильных людей. Спуск состоит из трех пролетов, поверхность изготовлена из сетчатого железа, что облегчает уход за ним, а также предотвращает скопление снега и мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

"Здесь очень проходное место, рядом расположено много соцобъектов – техникум, школы, детские сады. Кроме того, здесь стоит большой супермаркет, куда ходят множество людей. Лестница небольшая, но крутая, поэтому потребовалось установить достаточно большой спуск, чтобы он был безопасный, пологий", - рассказывает глава администрации Ленинского района Андрей Дорош.

Глава администрации также добавил, что для маломобильных горожан и женщин с колясками это хорошее нововведение в нашем районе, теперь здесь можно комфортно и безопасно спуститься. Сейчас решаем вопрос с установкой такого же пандуса на второй лестнице.