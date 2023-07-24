Въезд на привокзальную площадь закроют в томском аэропорту с 25 июля

В томском аэропорту закроют въезд на привокзальную площадь Фото: Ксения Высотина

С 25 июля в томском аэропорту будет закрыт въезд на привокзальную площадь из-за ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«В связи с проведением ремонтных работ въезд на привокзальную площадь будет временно закрыт с 25 июля 2023 года.Размещение автомобилей можно будет осуществлять на бесплатных парковках, расположенных рядом с привокзальной площадью», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят учитывать эту информацию и выезжать в аэропорт заранее, чтобы не опоздать.

Томичам приносят извинения за временные неудобства, связанные с ремонтными работами.