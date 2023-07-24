Семь уголовных дел возбудили при расселении жильцов аварийных домов в Томске

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В 2023 году из аварийного жилья в Томске и Северске расселили 26 человек. В суд направлено 60 исков о предоставлении жилого помещения. Об этом сообщают «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным ведомства, в прошлом году из аварийного жилья в Томске и Северске расселили 72 человека, в 1 полугодии 2023 года — 26 человек.

В 2022 году прокуроры направили в суд 60 исков о предоставлении жилья взамен аварийных, о переносе сроков расселения, сносе аварийных домов, ремонте маневренного жилья. Всего было внесено 54 представления.

За 2023 год надзорное ведомство внесло 36 представлений, в суды направлено 39 исков в сфере аварийного жилья.

В первом полугодии текущего года в прокуратуру поступило 7 сообщений о расселении из аварийного жилья. Было возбуждено 7 уголовных дел о халатности из-за непринятия мер по расселению в домах по пер. Луговой, 18, ул. Лебедева, 34г, 2 пр. Ленина, 120, ул. Б. Подгорная, 211, ул. Лермонтова. 13/1, ул. Лермонтова, 17, ул. Большая Подгорная, 232.