МТС Банк выдал более 47 тысяч гарантий в первом полугодии 2023 года

МТС Банк подвел итоги развития гарантийного бизнеса за шесть месяцев 2023 года. Банк выдал более 47 тысяч гарантий благодаря фокусу на полную автоматизацию. Их получателями стали свыше 15 тысяч представителей малого и среднего бизнеса в сфере государственных и муниципальных закупок на сумму 35,7 миллиардов рублей.

Сегодня МТС Банк предлагает широкий спектр банковских продуктов, необходимых клиентам в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ: оформление гарантий на обеспечение участия в конкурсе, обеспечения гарантийных обязательств, исполнения контракта.

«За последние полгода МТС Банк существенно упростил порядок выдачи гарантий. Сегодня обеспечения в сумме до 10 миллионов рублей выдаются банком в экспресс-режиме, когда срок рассмотрения клиентской заявки составляет пять минут, а время от ее поступления до предоставления гарантий – 50 минут. Гарантии свыше 10 миллионов рублей одобряются за 20 минут. Для их получения клиентам не нужно приходить в банк, а подписание документов осуществляется по каналам электронного документооборота. Подобная скорость и гибкость в процессах банка позволит участникам госзакупок реализовывать еще больше проектов в этой сфере, – отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.

По данным МТС Банка, чаще всего выданные гарантии идут на обеспечение госконтрактов, связанных, благоустройством общественных территорий, ремонтом объектов социального назначения, а также строительно-монтажными работами. В частности, благодаря поддержке банком местных предпринимателей в первом полугодии 2023 года были благоустроены и отремонтированы рекреационные зоны в городе Камышине Волгоградской области и в г. Соль-Илецке Оренбургской области, а также школы в различных регионах России. Таким образом, проекты, реализованные благодаря гарантиям МТС Банка, становятся реальным вкладом в создание благоприятной окружающей и социальной среды.

За все время работы гарантийного бизнеса МТС Банк выдал гарантии получателям госконтрактов на общую сумму более 82 миллиардов рублей.