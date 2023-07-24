В Томской области видеокамеры зафиксировали более 26 тысяч нарушении ПДД за неделю

Фото: Анна Ковалёва

За прошедшую неделю в Томской области видеокамеры зафиксировали 26418 нарушений Правил дорожного движения. В почти 97% случаев автолюбители превысили допустимую скорость: таких нарушений зарегистрировано 25583. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Отметим, в июле 2022 года сотрудники Госавтоинспекции фиксировали на видеокамеры в 2,5 раза меньше нарушений за неделю.

В пресс-службе напомнили, как водители могут получить скидку при уплате штрафов.

«Срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме», - сказано в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что пьяный 16-летний подросток устроил страшное ДТП в Стрежевом.