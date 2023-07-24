Более 20 домов Томска останутся без электричества 24 июля

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, в понедельник, 24 июля на десятках улиц Томска приостановят подачу электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба «Горсетей».

На сайте компании появился подробный график плановых отключениях света.

С 09:00 до 16:30

Ул. Станиславского 30

ул. Тургенева 21

ул. Советская 111

ул. Бутакова (мкр. Наука) уч.3,уч.5,уч.9, 5а

ул. Большакова (мкр. Наука) 61,65,67-а,69-71,75-85,83-а,85/1

ул. Академика Сахарова (мкр. Наука) 41-45,41-а,58,67-77,72-а,78-80,уч.76, 52-30

ул. Стрельникова 34-а,34а,36-40,44-48,52-72

пос. Наука 4364,4392

Микрорайон Наука Воробьева ул. 37/2,37/3,37А,37В,37Г,37Д, 37/2,37/3, 39А,39Б, 35-53, 53/1,60-64,64А,68-84, 76А, 84а

Микрорайон Наука Воскресенская ул. 65-77,75а,81-91

Микрорайон Наука Добровидова ул. 47-55,53/1,55/1,57/1,57/1 стр.1,58-76,72-а,80,86-92,96-98

Микрорайон Наука Кучина ул. 36-42,42/1,46-52,46/1,46/2,47-51,58-83.

С 09:00 до 17:00

Ул. Космическая 22-26,22/1,22/2

Заварзино ул Левобережная 25

Заварзино СТ «Кедр» бригада №7 1,2-4,2-б,3-а,5,10,11,15-19,16-26,18-а,23-25,27-47,30,30-а,36-60,37-а,51,55-67, 59-а,64-66,100-104,100-а,101-103,102-б,103-а,108-116,115-б,130

ул. Бедного Демьяна 18/4

г. Томск Томск, уч.350

ул. Ломоносова 1,2-6,4-а

ул. Калужская 19,19/1,20-25.

С 09:30 до 16:30

с. Богашево

ДПК «Офицеры» ДПК «Офицеры» уч.1,уч.2,уч.4,уч.12,уч.15,уч.22,уч.23,уч.27,уч.36,уч.43,уч.45,уч.101,уч.106,уч.107,уч.110,уч.135,уч.136,уч.138,уч.141,уч.144-151, уч.153-159, уч.163-166,уч.168

дер. Просекино уч.2-6.

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