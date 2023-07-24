В Томске нашли живой пропавшую 18-летнюю Таисию Симашкину

Фото: Telegram-канал "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области"

Стало известно о завершении поисков Таисии Константиновны Симашкиной 2005 года рождения. Об этом сообщили в аккаунте добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Девушку обнаружили живой. Ее местонахождение было неизвестным с субботы, 22 июля.

Волонтеры отряда напоминают, что любой желающий может стать участником поисковой команды.

«Нам всегда не хватает людей на поисках, и мы будем рады видеть новых людей в отряде! Заполняй анкету и присоединяйся», - говорится в посте аккаунта «ЛизыАлерт» Томской области».

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