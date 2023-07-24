Праздник вкусной еды «Пикник фест» пройдет в Томске уже через неделю

Фото: ИВАНОВА Диана

29 июля в Томске пройдет летний праздник вкусной еды «Пикник фест». Вход свободный, организаторы ожидают гостей всех возрастов.

Томичей и гостей города ждут соревнования, подарки, игры, мастер-классы, пенная вечеринка. Можно будет продегустировать угощения, бесплатно отведать мясо, приготовленное в рамках соревнования по жарке шашлыка.

Музыкальное сопровождение готовит местная кавер-группа. А хедлайнером фестиваля станет Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко.

Мероприятие начнется в 12:00 на нижней террасе Лагерного сада.

Генеральный партнер фестиваля: ООО «СибДеГрупп». Эксклюзивные продажи ROZALUX и RETROcity от ГК «Сибирские звезды». Генеральный фуд-партнер мероприятия: «Шашлычный Дом». Премиальный партер мероприятия: вся техника и аксессуары Apple в магазине King Store. Премиальный партнер мероприятия: студия интерьерного дизайна «Dktom». Официальный партнер мероприятия: Бренд «Сибирская кошка». Официальный партнер мероприятия: ПАО Совкомбанк.