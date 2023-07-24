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НовостиОбщество24 июля 2023 0:00

В Томске синоптики обещают 24 июля грозу и дождь

Температура будет +26 градусов
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня, 24 июля, синоптики обещают до +26 градусов, дождь и грозы. Об этом сообщается в Томском ЦГМС.

В Томске облачная погода с прояснениями. Днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 3-8 м/с, местами усиление до 14 м/с. Температура днем +24…+26 °С.

По Томской области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни. Ветер южный 3-8 м/с, местами усиление до 14 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура днем +23…+28 °С.