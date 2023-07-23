Жительница Томска взяла кредит и перевела мошенникам 1 млн рублей

Томичка первела мошенникам 1 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Томска обратилась женщина с сообщением о краже денег. Томичка потеряла 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились работниками банка. Мошенники сообщили, что от ее имени пытаются оформить кредит. Чтобы его аннулировать, необходимо оформить новый на 1 миллион рублей.

Томичка обратилась в ближайшее отделение банка и оформила кредит. Все деньги она перевела на счета мошенников.

Возбуждено уголовное по статье «Мошенничество».