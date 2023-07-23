В Томской области выявили 5 тысяч человек с онкологией в 2022 году

В Томской области выявили 5 тысяч человек с онкологией Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022 год в Томской области было выявлено более пяти тысяч новых случаев заболеваний онкологией. За последние десять лет врачи стали в два раз чаще выявлять рак на ранней стадии. Об этом сообщили в областной администрации.

«В 2022 году в Томской области диагностировано более пяти тысяч новых случаев злокачественных новообразований, из них 60% – на ранних стадиях», — цитируется главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Томской области Лидия Пикалова.

Она отметила, что показатель смертности от злокачественных заболеваний находится на стабильном уровне. При этом соотношение заболеваемости и смертности в регионе ниже, чем по России и Сибири.

Успешное лечение онкологии происходит благодаря таргетной терапии, которую применяют томские онкологи, а также современному оборудованию.

В 2022 год медики Томского онкологического диспансера провели около 37 тысяч исследований. В прошлом году 586 пациентов прошли продолжительную лучевую терапию на современном линейном ускорителе.