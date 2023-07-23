Ребенок стрелял по людям из пневматического оружия в Томске

Фото: "Регион-70"

В Томске в районе Авангарда из окна многоэтажного дома маленький мальчик в маске человека-паука стрелял в прохожих из пневматического оружия. Об этом сообщается в телеграм-канале «Регион-70».

Маленького хулигана на видео засняла местная жительница, которая в этом время гуляла с собакой. Мальчик возрастом около 4 лет стрелял по прохожим из окна четвертого этажа в многоэтажном доме.

По словам девушки, пластиковая пуля из «пневмата» попала в ее собаку.

«Ребёнок примерно 4 года стреляет с балкона по людям, собакам, детям, бабушкам и коляскам. Гуляла с собакой в 11 утра по дороге от Авангарда до Манежа, что-то маленькое попало в собаку, похожее на пульку от пневмата», — написала девушка.

Автор видео предположила, что ребенок находился в комнате не один. Действие происходило на кухне. Рядом с мальчиком была мать, которая наблюдала за произошедшим.