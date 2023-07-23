Жители Томской области за неделю более 25 тысяч раз превысили скорость

В Томской области на дорогах было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД
Фото: Ксения Высотина
Жители Томской области за неделю нарушили ПДД более 26 тысяч раз, из которых большая часть превышение скорости. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.
«За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 26418 нарушений, из которых 25583- нарушений скоростного режима», — говорится в сообщении.
Полиция напоминает жителям региона о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать ПДД.
Своевременно получать информацию о своих штрафах жители региона могут на портале «Госуслуги» и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».