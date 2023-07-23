Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2023 5:19

Жители Томской области за неделю более 25 тысяч раз превысили скорость

Всего было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД
Алёна Мищенко
В Томской области на дорогах было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД

В Томской области на дорогах было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД

Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области за неделю нарушили ПДД более 26 тысяч раз, из которых большая часть превышение скорости. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

«За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 26418 нарушений, из которых 25583- нарушений скоростного режима», — говорится в сообщении.

Полиция напоминает жителям региона о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать ПДД.

Своевременно получать информацию о своих штрафах жители региона могут на портале «Госуслуги» и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».