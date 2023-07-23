Переезд на улице 1-й Вилюйский проезд в Томске перекроют вечером 23 июля

Ж/д переезд перекроют в Томске в воскресенье Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Томске с 23 до 24 июля перекроют железнодорожный переезд на улице 1-ый Вилюйский проезд, предупредили в мэрии.

«В период с 21:00 23 июля до 7:00 24 июля будет перекрыт железнодорожный переезд на пересечении улиц 1-й Вилюйский проезд и 1-й Ново-Деповской», — говорится в сообщении.

В это время «РЖД» будет проводить здесь работы по замене резинокордового настила и смене рельсовой плети.

Транспорт будет двигаться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.