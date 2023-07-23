Дождь, гроза и +25 градусов ожидаются в Томске 23 июля

В воскресенье в Томске будет +25 градусов и дождь Фото: Анна Ковалёва

В Томске в воскресенье, 23 июля, синоптики обещают +25 градусов, грозы и кратковременные дожди, также возможен град, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Днем температура воздуха в городе составит до +23…+23°С. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами усиление ветра 17-22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с.

В Томской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, крупный град, по крайнему западу без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами усиление ветра 17-22 м/с, при грозах шквалы 25-28 м/с; по северо-западу 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Температура днем в регионе ожидается +23…+28°С.