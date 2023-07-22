Губернатор Мазур открыл областной фестиваль активного долголетия под Томском

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 22 июля, в селе Молчаново Томской области стартовал ежегодный фестиваль активного долголетия. Его открыл глава региона Владимир Мазур.

«Мероприятие собрало 230 участников 55+, разбившихся на 23 команды, и под тысячу болельщиков того же возраста, заполнивших все побережье», - говорится в сообщении.

Владимир Мазур отметил, что на берег озера Токовое в Молчаново, где устроили фестиваль, приехали участники из разных районов Томской области.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Некоторые жители региона встали в 4 часа утра и преодолели несколько сотен километров, чтобы успеть принять участие в соревнованиях. Для собравшихся организовали состязания по северной ходьбе с палками, дартсу, поднятию туловища, кулинарии, вязанию и даже метанию валенка.

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