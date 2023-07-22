В поселке Светлый под Томском обнаружили следы медведя

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Медведи в очередной раз потревожили жителей Томской области своими визитами в населенные пункты. Информация об этом появилась сегодня, 22 июля, в Telegram-канале «Регионе-70».

«В поселке Светлый на ул. Станция Копылово ж/д ст. обнаружены следы медведя. Судя по размерам, косолапому 3-4 года», - рассказали авторы поста.

На опубликованной записи можно увидеть, что несколько следов хищника хорошо сохранились на загрязненном участке дороги.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В еще одном посте этого же паблика рассказали, что медведей видели и в других районах региона.

«Один разорил пасеку в деревне под Томском, другой — держал в страхе рабочих на месторождении в Каргасокском районе. Животных пришлось устранить, так как они представляли опасность для людей, сообщил зампредседателя комитета охраны животного мира», - написали авторы поста.

Пользователи соцсетей активно обсуждают случаи выхода медведей к людям.

«Несколько лет назад медведь в нашем районе в магазин залез. Только утром продавец обнаружила, что кто-то в магазине похозяйничал», - написала подписчица паблика Анжела Иванова.

«Рядом с Воронино ходил дня 4 назад, тоже следы были», - прокомментировал Юрий Бердников.

Томичи сходятся во мнении, что из-за появления диких зверей рядом с населенными пунктами им становится все страшнее ездить на дачи.

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