Проезд на проспекте Развития в Томске перекроют 23 июля

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Завтра, 23 июля, в Томске частично ограничат движение на проспекте Развития. Проезд перекроют с 7:00 до 15:00 из-за проведения велогонки, которую организует Федерация триатлона. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, как изменится схема движения общественного транспорта на время проведения велозаезда.

«Автобусы №5 будут следовать по укороченной схеме от остановки «Станция Товарная» до остановки «Инженерный центр» и обратно. Автобусы маршрута №23 будут ходить от остановки «Приборный завод» до остановки «Инженерный центр», далее по ул. Кольцевая, Кучина, А. Сахарова, Тургенева в пос. Заварзино», - рассказали в пресс-службе.

Представители мэрии попросили жителей и гостей Томска учитывать оперативную информацию и выбирать удобные маршруты передвижения по городу.

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