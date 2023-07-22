В Томской области могут ликвидировать более 10 пожарных частей

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20 июля на «правительственном часе» с министром по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым обсудили проблемы защиты населения и территорий. Как рассказал в своем Telegram-канале сенатор от Томской области Виктор Кресс, МЧС России разрабатывает план оптимизации, которая недопустима для региона.

"Для Томской области остро стоит проблема предстоящей оптимизации (читай – ликвидации) территориальных подразделений федеральной противопожарной службы в населенных пунктах численностью менее 7 тысяч жителей", - говорится в сообщении.

Виктор Кресс уточнил, что, если в ноябре этого года на коллегии МЧС России примут новый подход, то в Томской области будут ликвидированы 11 федеральных пожарных частей в райцентрах. Они состоят из более чем 550 человек.

Кресс подчеркнул, что считает такую оптимизацию недопустимой, поскольку предложения специалистов МЧС сводятся к защите людей лишь в городах. По его словам, интересы жителей различных районов региона не должны ущемляться.