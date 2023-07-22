Губернатор Томской области Владимир Мазур оценил благоустройство асиновского горсада

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе рабочей поездки в Асиновский район 21 июля посетил городской сад, который был благоустроен за счет федерального гранта Минстроя России.

Проект благоустройства «Объединяя город. Благоустройство центра Асина» разработали Центр развития городской среды Томской области и администрация Асиновского района с участием жителей города. В 2021 году проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек включительно». На реализацию город получил из федерального бюджета 85 млн рублей.

Работы по благоустройству городского сада начались летом прошлого года, а 1 июня этого состоялось торжественное открытие обновленной территории.

Здесь появились бетонные и деревянные дорожки, лесная тропа, молодежный павильон «Клетка» с амфитеатром, несколько спортивных зон, декоративные арки, площадь для праздников и мероприятий, сцена, туалет, лавочки и лежаки. Новый парк учитывает потребности людей с ограниченными возможностями.

Центральным элементом горсада стала лесная тропа: смотровая площадка и прогулочный маршрут к кронам сосен — главной ценности парка.

Павильон «Клетка» примечателен тем, что организован на территории бывшей танцплощадки. В памяти многих жителей Асина, которые были молодыми в 60-х годах, она носит название «Клетка» – огражденная забором круглая площадка с полувековой сосной посередине, на которой проходили танцы. После благоустройства танцплощадка превратилась в молодежный павильон с амфитеатром, качелями и гамаками, при этом сохранив свое название и связь с историей места.

«Здорово, что в разработке проекта принимали непосредственное участие сами жители. Конечно, таких современных общественных пространств в Томской области должно быть больше. Будем создавать их и дальше, в том числе по проекту «Формирование комфортной городской среды», - сказал губернатор Владимир Мазур.

На выходе из городского сада глава региона встретил 2 пары молодоженов. Он поздравил новобрачных с долгожданной свадьбой, пожелав благополучия и счастья в семейной жизни.

Одна из пар - Наталья и Максим - родились и живут в Асине. Наталья работает в родном городе юристом, а Максим преподает в техникуме.

«Здорово, что молодые люди живут и создают семьи на родной земле. Мы со своей стороны будем делать все для поддержки молодежи», — сказал Владимир Мазур.