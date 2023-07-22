Жители малых сел Томской области начали голосовать за подключение к связи 4G

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Жители сел Томской области с численностью населения от 100 до 500 человек смогут пользоваться мобильной связью 4G уже в 2024 году. Они начали голосовать за подключение своих населенных пунктов к сети Интернет передового стандарта в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

«Перечень деревень, поселков и сел Минцифры России определит с учетом итогов голосования. Проголосовать можно до 13 августа 2023 на портале «Госуслуги» в специальном разделе с формой для голосования. Также можно отдать голос, направив до 10 сентября 2023 года письмо в Минцифры через почтовое отделение», - сообщает пресс-служба администрации Томской области.

При выборе второго способа обращения в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ следует указать в письме:

- ФИО заявителя

- адрес его постоянной регистрации

- название населенного пункта, за который человек голосует.

В обладминистрации добавили, что от наличия в малонаселенных пунктах скоростного интернета со многом зависит качество жизни сельчан. Для его повышения и устранения так называемого цифрового неравенства к 2030 году в России планируют обеспечить надежную мобильную связь в более чем 24 тысячах населенных пунктах.

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